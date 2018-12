Laatste strohalm voor Van 't Schip en PEC Zwolle in strijd tegen verloren seizoen

Worden AZ en VVV de laatste wedstrijden van trainer John van ‘t Schip bij PEC Zwolle?

Die knoop heeft de clubleiding nog altijd niet doorgehakt. Zeker is wel dat de papieren van de coach er na de bedroevende remise thuis tegen concurrent NAC veel slechter op zijn geworden. Dat was in alle opzichten een wedstrijd die gewonnen had moeten worden. Met een langere samenwerking houdt door de nijpende sportieve crisis niemand nog rekening. Het is vooral de vraag of Van ‘t Schip zijn aflopende contract nog mag uitzingen na de belabberde resultaten in thuisduels. De zorgwekkende signalen uit de selectie, waar steeds meer spelers krediet en duidelijkheid missen, helpen hem ook niet. De directie houdt het liefst vast aan de oefenmeester, ook vanwege zijn constructieve en aimabele houding in de organisatie.