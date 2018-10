Lachman wint simpel met Curaçao; Reserve Lam foutloos met Finland

Lam bleef net als in de voorgaande twee Nations League-duels op de bank en zag zijn landgenoten voor de derde keer een minieme zege (1-0) boeken. Ditmaal gebeurde dat in Tallinn, tegen Estland, door een doelpunt van Teemu Pukki in de slotminuut. Als Finland maandag de aanval van Griekenland weet af te slaan, maakt het promotie in de kwalificatiecyclus voor het EK in 2020.