Lam breekt middenvoetsbeentje: einde seizoen voor verdediger PEC Zwolle

Jaap Stam baalt van resultaat, blessures en vooral van slechte spel PEC Zwolle tegen Willem II

14 april Jaap Stam beleefde een bijzonder pijnlijke middag met PEC Zwolle. De trainer zag zijn ploeg met 2-0 verliezen, raakte Thomas Lam en Younes Namli waarschijnlijk kwijt met blessures en was vooral ontsteld over het spelpeil van zijn ploeg. ,,We verzandden in het proberen van vandaag.”