Lam geschorst, Van Polen op de bank, wie speelt er dan? Dat is een abc’tje, zegt PEC-trainer Stegeman

Omdat een basisplaats nog te vroeg komt voor Bram van Polen en ook Thomas Lam ontbreekt, is er centraal achterin een plekje vrijgekomen bij PEC Zwolle. Yuta Nakayama krijgt daar de voorkeur boven Marc-Olivier Doué, zegt trainer John Stegeman in aanloop naar het thuisduel met Vitesse (zaterdag 21.00 uur).

Hij noemt het een abc’tje, het inpassen van Nakayama in het hart van de Zwolse defensie. Stegeman verkiest de Japanner boven de jonge Fransman Doué, die dit seizoen al wel een paar keer inviel. Het terugschuiven van Nakayama betekent voor Rico Strieder een basisplaats op ‘6’. Bram van Polen keert na een spierblessure terug bij de selectie. De routinier kan eventueel invallen, maar, stelt Stegeman: ,,We zijn voorzichtig met hem. Ik wil Bram niet weer voor een tijd kwijtraken.”

Twijfelgevallen

Wat wat betreft de verdediging geen vraagstukken dus. Dat geldt wel voor de voorste linie, waar Immanuel Pherai (bovenbeen) en Reza Ghoochannejhad (ziek geweest) nog lichte twijfelgevallen zijn. Slobodan Tedic is nog altijd niet van de partij, de Servische spits kampt met een enkelblessure.

Stegeman: ,,Reza is weer beter, maar is de hele week ziek geweest. Vandaag heeft hij voor het eerst weer getraind, we moeten in overleg met de dokter bekijken of hij kan aansluiten. Immanuel kreeg vorige week tegen VVV een behoorlijke opdonder. Hij trainde maandag en dinsdag niet, maar stond vandaag weer op het veld. We moeten de reactie afwachten. Als hij fit is, kan hij spelen.”

Zover is Pelle Clement nog niet. De middenvelder annex linksbuiten traint al een poosje mee, maakte maandag zelfs minuten in een oefenwedstrijd, maar is nog niet klaar voor een basisplaats.

Logische dingen

Of Stegeman in het geval van Clement en Van Polen ook naar de komende weken kijkt? Na Vitesse-thuis en Ajax-uit speelt PEC in de competitie tegen directe concurrenten FC Emmen en ADO Den Haag en staat in Rotterdam een bekeronderonsje met Excelsior op het programma. ,,Nee”, zegt de trainer resoluut. ,,Ik kijk naar de logische dingen. Ik wil niet forceren. Als je er een tijd uit bent geweest, zoals Bram en Pelle, is het niet logisch dat je meteen een uur gaat spelen.”

Tegelijkertijd beseft Stegeman dat zijn selectie niet breed is. Zeker nu centrale verdediger Lam voor vier duels is geschorst. Of die straf te zwaar is? ,,De code in de brief zegt: het slaan van een speler. Of hij nou hard of zacht slaat, het is slaan. Thomas had ook nog een voorwaardelijke straf staan, dus het is niet slim wat hij deed. Dat heb ik hem ook verteld. Ja, hij werd vastgehouden, maar dat wil niet zeggen dat je dan moet slaan.”

Vermoedelijke opstelling: Zetterer; Van Wermeskerken, Kersten, Nakayama, Paal; Strieder, Huiberts, Saymak; Reijnders, Van Duinen, Pherai.