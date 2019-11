Lange reizen en diverse belangen voor PEC-verdedigers Nakayama en Lachman

Pelle Clement zit schorsing uit tegen FC Twente; Gustavo Hamer op scherp bij PEC Zwolle

6 november PEC Zwolle-trainer John Stegeman kan in de belangrijke uitwedstrijd tegen FC Twente niet beschikken over Pelle Clement. De aanvoerder liep tegen Ajax tegen zijn vijfde gele kaart aan, waardoor hij in het eerstvolgende competitieduel automatisch een schorsing uitzit.