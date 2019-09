Lars Miedema (Jong PEC Zwolle) mikt op doorbraak bij FC Den Bosch

Miedema verblijft op amateurbasis bij PEC, waardoor FC Den Bosch de jonge spits transfervrij kan oppikken. De verwachting is dat het jongere broertje van Oranje-topscorer Vivianne maandag in Brabant zijn eerste profcontract zal ondertekenen en zal worden gepresenteerd.

Een officieel debuut bij PEC Zwolle zat er voor Miedema niet in. Wel haalde hij de wedstrijdselectie en mocht hij meedoen in een oefenduel met Ajax vorig seizoen. Miedema was tot zijn twaalfde jeugdspeler van Heerenveen en doorliep de afgelopen zeven jaar de Zwolse academie.