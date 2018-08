'Laten we eerst maar eens punten gaan pakken'

Mike van Duinen hoopte na zijn overstap van laagvlieger Excelsior in het linkerrijtje te belanden met PEC Zwolle, maar vooralsnog vindt de spits zich zonder punten terug in de kelder van de eredivisie. ,,Onderaan staan is niet de bedoeling."

Bij PEC Zwolle zit de schrik er na de kansloze nederlaag tegen FC Utrecht (2-0) behoorlijk in. Voorzitter Adriaan Visser deed gisteren in zijn maandelijkse column een oproep aan de morrende achterban om massaal de schouders onder de nog zoekende en getransformeerde selectie te zetten. Volgens Visser was 'de teleurstelling voelbaar in de kleedkamer, in het uitvak en op social media'.

Machteloos

Ook spits Mike van Duinen kon zijn ontgoocheling in de mixed-zone in Utrecht nauwelijks verbergen. ,,Heel teleurstellend. De voorbereiding was prima en we trainen ontzettend goed, maar het resultaat in de eerste twee wedstrijden valt erg tegen. Tegen Utrecht was het verdedigend niet goed en oogden we aan de bal na de tegengoals machteloos."

Na de eerste twee competitieduels staat PEC Zwolle nog met lege handen, terwijl de club met de recordaankoop de seizoenstart juist wilde aangrijpen om af te rekenen met de slechte cijfers die het over 2018 overlegt. Het doel om na maandenlang gesteggel met Excelsior met PEC hogerop te komen in de eredivisie, zit er voor Van Duinen vooralsnog niet in met een zeventiende plek.

,,We staan onderaan. Dat is niet de bedoeling. We hebben genoeg goede voetballers, maar ook wat jonge jongens. Dat moet groeien. Dat wisten we van tevoren. De bedoeling was om van plek acht tot twaalf te spelen. Na de goede voorbereiding dachten we dat er stiekem zelfs meer in zat. Voorlopig hoeven we niet aan de doelstelling te denken. Laten we eerst maar wat punten pakken."

Dekker

Daarvoor moet PEC in de eerstvolgende wedstrijd zien te stunten, want zaterdag komt landskampioen PSV op bezoek. Verdediger Dirk Marcellis ontbreekt tegen zijn oude club waarschijnlijk vanwege knieklachten, maar een meevaller voor PEC Zwolle is de beschikbaarheid van Rick Dekker.