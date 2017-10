Le Roux terug op stage bij PEC Zwolle

PEC sleutelt na beste competitiestart nog niet aan doelstelling

18:07 PEC Zwolle stelt de doelstelling om zich met 34 punten direct veilig te spelen voorlopig niet bij ondanks de beste competitiestart ooit. ,,Tijdens het trainingskamp in Spanje in januari evalueren we altijd en dan zullen we onze ambitie opnieuw uitspreken”, zegt technisch directeur Gerard Nijkamp.