Leemans baalt dat Steijn niet komt: ‘Ik snap dat hij een megasalaris vraagt’

Steijn en de Zwolse clubleiding konden het niet eens worden over de contractuele voorwaarden, waarop de trainer PEC een ‘nee’ verkocht. Een teleurstelling voor Leemans, die graag een nieuwe samenwerking was aangegaan met Steijn. ,,Ik had de hoop, ja”, zei de voetballer na de remise bij NAC (0-0), de laatste wedstrijd van het seizoen. ,,Maar wat hij bij VVV heeft, geeft hij niet zomaar op. Zijn vrouw is er komen wonen, zijn zoon zit bij hem in het team en zijn dochter zit in de buurt op school. Dan snap ik wel dat je een megasalaris vraagt.”

Nu Steijn niet komt, wacht Leemans rustig af wie wél zijn nieuwe trainer wordt. De middenvelder zoekt de Spaanse zon op. Eerst met vrienden, later met zijn vriendin. Over een maand meldt hij zich weer in Zwolle voor de voorbereiding. ,,Het is heerlijk dat het meteen vakantie is. Ik zag me de volgende dag alweer 4 tegen 4 spelen op de training. Ik ga lekker terug naar Eindhoven, de spullen liggen al klaar in de auto.”