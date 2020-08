Leemans in de rol van Ziyech bij PEC Zwolle: ‘Ik hoef nu niet meer weg’

Als rechtsbuiten leeft Clint Leemans (24) op bij PEC Zwolle. De speler die een maand geleden nog amper perspectief zag, is vanmiddag tegen FC Utrecht (14.00 uur) ineens basisspeler.

De Hakim Ziyech van Zwolle? Clint Leemans kan een grijns niet onderdrukken. ,,De jongens maakten er ook al geintjes over”, zegt hij. Dan, serieus: ,,Nee, daar wil ik me niet mee vergelijken. Ziyech passeert wat makkelijker enzo. Maar inderdaad: het is wel dezelfde soort rol. Zo heeft de trainer het ook tegen me verteld, dat ik het op een vergelijkbare manier moet invullen als Ziyech deed bij Ajax. Tot nu toe gaat het goed.”

Niet schrikken

Een paar weken geleden kwam assistent Gert Peter de Gunst naar Leemans toe en zei: ‘Niet schrikken, maar je staat straks op een andere positie’. Dat was voor de oefenwedstrijd tegen AZ, waarin Leemans na rust zijn opwachting maakte aan de rechterflank. ,,Ik had al het voorgevoel dat ik daar kwam te staan. Sindsdien heb ik alleen maar goede trainingen en wedstrijden gehad. Ik voel me ook prima op deze positie.”

John Stegeman verkondigde niet veel later dat Leemans ‘specifieke kwaliteiten mist voor het middenveld’. De coach doelde onder meer op de tempowisselingen die hij van zijn spelers op die positie verlangt. ,,Als hij dat vindt, moet hij dat kunnen zeggen”, meent Leemans. ,,Ik vind zelf ook dat ik daar dingen mis. Bij VVV en RKC hoefde ik op het middenveld minder versnellingen te maken. PEC wil toch wat aanvallender spelen en hoger druk zetten. Dan snap ik de beweegredenen van de trainer wel.”

Variatie

Het was de nieuwe assistent Leeroy Echteld die met het plan op de proppen kwam om Leemans om te turnen tot rechtsbuiten. ,,Al sta ik iets meer aan de binnenkant, met een vrije rol op de flank. Het is vooral een tactische zet, zodat we onvoorspelbaar blijven. Als je een rechtsbuiten hebt die alleen maar aan de zijlijn speelt, is het voor de tegenstander makkelijk te verdedigen.”

Tegen AZ verscheen Clint Leemans voor het eerst op de rechtsbuitenpositie.

,,Nu hebben we wat meer variatie. Ik kan de rechtsback de diepte insturen, ik kan naar binnen draaien en de bal met links naar de andere kant van het veld schieten. Die afwisseling hebben we aan de andere kant met Pelle Clement. Er staan, ook met Jesper Drost erbij, echte voetballers op die posities. Dan kun je lekker je gang gaan. Van de backs wordt in dit systeem veel gevraagd, maar dan moeten zij maar zorgen dat ze fit zijn, haha.”

Leemans oogt ontspannen, zo langs het trainingsveld van Be Quick’28, ruim twee weken voor de competitiestart tegen Feyenoord. Dat is ook niet zo vreemd nu zijn perspectieven bij PEC aanzienlijk zijn veranderd. ,,Vijf weken geleden mocht ik nog voor een appel en een ei weg en nu ben ik basisspeler. Tja, dat is de voetballerij. Het kan snel gaan. Aan het begin van de voorbereiding dacht ik: ik ben er nog drie weken, en na de twee weken vakantie kom ik niet meer terug. Maar nu hoef ik niet meer weg.”

Nieuwe rechtsbuiten

Al ligt de concurrentiestrijd altijd op de loer voor Leemans. Ook als rechtsbuiten. PEC maakt er geen geheim van dat het zich graag wil versterken met een vleugelaanvaller. ,,We gaan het zien. Nu zit ik aan de goede kant van de medaille, maar als ik twee wedstrijden slecht speel, kan ik zo weer op de bank zitten. Concurrentie is overal, daar loop ik niet voor weg. Iedereen is welkom.”