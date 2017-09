Leergierige Freire kent geen angst

Hij arriveerde donderdag, maar maakt vanavond tegen Ajax als invaller mogelijk al zijn debuut voor PEC Zwolle. De Stentor volgde hem tijdens zijn eerste twee werkdagen op de voet. ,,Hij vroeg meteen of de docent Engels al beschikbaar is."

'Hey, I am Dirk", klinkt het even na achten aan de ontbijttafel van PEC Zwolle ,,Aah, Dirk Marcellis", vult Freire moeiteloos aan. De verdedigers nemen lachend plaats naast doelman Diederik Boer. De overige spelers druppelen daarna binnen. Verbaasd horen de meesten hoe de nieuwe Argentijnse verdediger hun voornaam met een Spaanse tongval steeds van de juiste achternaam voorziet.

Wat blijkt nou? Tijdens het lange wachten op een werkvergunning heeft de van Atletico Torque gehuurde linkspoot zich de voorbije drie weken vast verdiept in zijn nieuwe club. Freire bekeek de eerste drie competitiewedstrijden van PEC Zwolle en bestudeerde de namen en bijbehorende rugnummers van zijn nieuwe ploeggenoten. ,,Nicolas maakt een gretige indruk", constateert Van 't Schip na de eerste ontmoetingen met zijn defensieve versterking. ,,Hij wil zo snel mogelijk Engels en Nederlands leren. Hij vroeg ook meteen of de docent Engels al beschikbaar was. Hij wilde na aankomst meteen trainen en vanmiddag (vrijdag) wil hij ook weer het veld op. Hij is ontzettend gedreven."

Dat heeft ook Bram van Polen ondervonden. Hij neemt, zoals het een aanvoerder betaamt, zijn nieuwe ploeggenoot na het ontbijt mee naar de velden van voetbalvereniging Wijthmen, waar PEC Zwolle zich de hele week heeft voorbereid op de ontmoeting met Ajax van vanavond. ,,Hij kende onze namen al. In de auto merkte ik helemaal hoe leergierig hij is. Bij een onbekend woord vroeg hij om uitleg."

Bij PEC is Van 't Schip daar vooralsnog de meest aangewezen persoon voor. De coach heeft een jaar in Mexico gewerkt en leidt zijn nieuwe mandekker donderdag, als Freire na een vliegreis van dertien uur om 14.30 uur in het stadion is gearriveerd, in zijn beste Spaans rond.

Delantero

De twee meegereisde zaakwaarnemers zijn onder de indruk van de talenknobbel en het ontvangst van de trainer, vertellen ze een uur later als Freire op sportpark De Pelikaan in Zwolle zijn eerste rondjes voor PEC loopt. De kleinste en tevens oudste begeleider grist wat papiertjes uit zijn jaszak. Samen lopen ze een rits Nederlandse voetbaltermen met Spaanse vertaling langs. De wijsvinger van de ander, die met zijn forse postuur en krullende haardos sprekend op acteur Frank Lammers lijkt, glijdt naar het woord 'delantero' (aanvaller in het Spaans). 'Aan-oual-leer', proberen beiden in koor.

Het lijstje is samengesteld door Jacques Storm, de keeperstrainer van PEC Zwolle. Zo kan de trappelende Freire zich alvast op het Nederlandse voetbaljargon storten. Dat de langverwachte versterking ook gevoel voor humor heeft, blijkt wel als hij in het prachtige bosgebied voor de derde keer en met Terell Ondaan en Wouter Marinus sprintend op de achtergrond, langs komt joggen. Freire mompelt wat in het Spaans, waarna zijn begeleiders hard in de lach schieten.

Ook in Wijthmen krijgt hij toeschouwers aan het lachen. De Zuid-Amerikaan trekt na zijn eerste groepstraining aan een deurklink. Als supporters beginnen te schateren, heeft hij door dat hij bij de verkeerde kleedkamer staat. Met een brede grijns sloft hij naar Erik Israelsson. Met hem neemt hij nog even een deel van de training door. ,,In Zweden kunnen we op de middelbare school voor het vak Spaans kiezen. Ik ken dus nog wat woordjes die nu van pas komen om hem te helpen", aldus Israelsson.

Tolk en chauffeur

Als Van Polen de aanwezige media te woord heeft gestaan, wandelt het drietal richting de auto. Israelsson stelt voor om terug te rijden. De captain overhandigt zijn autosleutel, draait zich om naar Freire en maakt zichzelf klein. De nieuweling heeft het begrepen. De behulpzame Scandinaviër is een betere tolk dan chauffeur.