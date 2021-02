Leeroy Echteld gaat de boel niet omgooien; ook de (tijdelijk) nieuwe trainer van PEC houdt Reza op de bank

Het was een hectische week voor PEC, waarin een hoop gebeurde: John Stegeman weg, Alfons Groenendijk die kwam, Groenendijk die tóch niet kwam. Met als gevolg dat Leeroy Echteld, de voormalige assistent van Stegeman, twee dagen geleden ineens voor de groep kwam te staan. En nee, daar hoefde de Amsterdammer geen seconde over te twijfelen. ,,Hier doe je het natuurlijk allemaal voor.”

Het betekent de eerste echte klus voor Echteld. Hij was eerder weliswaar werkzaam als jeugdtrainer en assistent van AZ en vorig seizoen trainer van Paris Saint-Germain B, maar dus nog nooit eindverantwoordelijke op het allerhoogste niveau.

Niet de juiste papieren

En dat kan ook niet, aangezien Echteld niet over de juiste papieren beschikt. Vandaar ook dat de oud-speler van onder meer SC Heerenveen, Haarlem, RKC en AZ tijdelijk als hoofdcoach van de Zwollenaren op de bank zit, in afwachting van de komst van Art Langeler. En dat kan, afhankelijk of er een andere interim-coach komt, één wedstrijd zijn, maar ook vier, zo liet hij donderdagmiddag weten, na de afsluitende training.

Een training dus zonder Stegeman, de Epenaar die na het debacle van zaterdag tegen FC Emmen (2-3) op non-actief was gesteld. En dat was best wennen, aldus Echteld. ,,Zeker de eerste dag. Toen hebben we er met de spelersgroep natuurlijk veel over gepraat.”

Focus

Daarna werd de focus al snel gelegd op het duel met SC Heerenveen. Waarbij Echteld, die tegen de Friezen wordt geassisteerd door Henry van der Vegt en hoofd jeugdopleidingen Henk Brugge, de boel niet zal omgooien. Zo stuurt hij nagenoeg dezelfde elf spelers het veld in die tegen FC Emmen ook door Stegeman waren opgesteld.

De enige wijziging betreft Sam Kersten. De centrale verdediger, vorige week nog afwezig vanwege een blessure, neemt de plek in van Yuta Nakayama. Echteld: ,,Ik pas het elftal niet aan, omdat ik het volste vertrouwen in deze jongens heb. Ze kunnen echt wel voetballen. Dat zag je wel in de tweede helft tegen Heracles Almelo en later tegen FC Groningen, toen we met tien man speelden.”

Van Polen

Dat betekent dat aanvoerder Bram van Polen tegen SC Heerenveen, de nummer 10 van de eredivisie, met zeven punten voorsprong op de Zwollenaren, gewoon weer rechtsback speelt en clubtopscorer Reza Ghoochannejhad, net als onder Stegeman, op de bank begint.

Opstelling PEC Zwolle: Mous; Van Polen, Kersten, Lam, Paal; Strieder, Saymak, Reijnders; Manuel, Buitink en Misidjan.

Afwezig: Tedic en Clement.