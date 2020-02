Leider Van Polen maakte sterke rentree in basis en recordduel: ‘PEC is geen los zand meer’

VIDEOAls een pupil keek hij uit naar de wedstrijd op zaterdag. Bram van Polen genoot bij zijn rentree in de basis van PEC Zwolle van de gegroeide samenwerking in de groep, de ontlading na het laatste fluitsignaal en de clean sheet tegen FC Groningen (1-0) . ,,Deze echte spirit heb ik voor de winterstop wel eens gemist.”

Zijn dit de lekkerste overwinningen?

,,Ja, vind ik wel. Echt mooi dit. Je ziet het helemaal op het eind. Er gaat nog een bal op de paal. Nadat die vrije trap over ging, zag je bij ons echte ontlading. Er komt dan iets los. Je merkt dat er best wat druk op staat. We hadden na de winterstop tegen goede tegenstanders 2 punten gepakt. Die positieve flow voelde je ook op het kantoor, bij de mensen, onder de spelers ook. Dan komt met Groningen een moment dat je 3 punten kunt pakken. Dat dat gebeurt, met weer de nul is heel mooi.”

Broodnodig ook voor de ranglijst en om het goede gevoel in de strijd tegen degradatie te versterken?

,,Ja, we moeten gewoon een reeks neerzetten. Dat is de enige manier om daar onderin weg te komen. Daar zijn we nu goed mee bezig. Ik was er in de wedstrijd ook gerust op. Je zag Groningen ook weer hopeloos worden. We krijgen steeds meer vertrouwen. Dat merk je in de hele ploeg. Die echte spirit die ik voor de winterstop wel eens gemist heb, zit er nu goed in. Dat is mooi om te zien. Jongens zijn continu met elkaar bezig. Dat moet ook. Dat betaalt zich uiteindelijk ook uit.”

Dat kan toch niet het gevolg zijn van wat oubollige praatsessies onder de Spaanse zon?

,,Ja, dat vind ik wel. Juist daarin hadden we elkaar nodig. Individueel hebben we best leuke spelers, maar we waren geen team. Daardoor hebben wij ook gezegd dat we best zulke sessies konden gebruiken om dichter bij elkaar te komen. Dat zie je nu terug. Voor de winterstop was het vaak één helft goed, maar dan hoefde er maar iets te gebeuren en donderde het in elkaar. Dat gevoel heb je nu niet meer. Nog niet ten minste.”

Je houdt een slag om de arm..

,,Ja, natuurlijk. Het is voetbal en we komen van ver. Er zal vast een keer een terugval komen. Maar we hebben wel een bepaald perspectief gecreëerd waar we op voort kunnen borduren. De patronen zijn duidelijker. Als we daarin scherp blijven gaan we links en rechts echt nog wel wat puntjes pakken. Moeilijk scoren? Dat is ook zo, maar ik ben vooral blij met de nul. Dat lukte voor de winterstop niet. We hebben het tegen Groningen na rust wel dramatisch uitgespeeld.”

Wat vond je van jouw rentree in de basis in jouw recordduel?

,,Ik zat er best lekker in. Ik had er ook gewoon als een kleine jongen weer zin in. Met het record was ik niet bezig. Ik voel me al dagen goed, sterk en ik heb veel vertrouwen. Het negatieve heb ik door mijn blessures van afstand meegemaakt. Ik wil graag mijn waarde laten zien. Ik denk dat ik die heb, met name in het leiding geven. De jongens waarderen dat. Je krijgt ook meer en meer terug. Steeds meer jongens pakken het namelijk op. Dat vind ik heel mooi om te zien.”