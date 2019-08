Lennart Thy, de spits die negen van de laatste vijftien PEC-goals maakte

Voetballend steekt Thy er niet wekelijks bovenuit bij PEC Zwolle. Hoe anders is dat qua productie: liefst negen van de vijftien laatste doelpunten van de eredivisionist werden gemaakt door Thy. Slechts eenmaal scoorde de aanvaller in een uitduel, nota bene tegen Vitesse op 20 april (4-1 verlies). De Arnhemmers zijn vanavond (20.00) in Gelredome de tegenstander van PEC.

De zes overige goals - van de laatste vijftien dus - kwamen van het hoofd of de voet van Bram van Polen, Mike van Duinen, Vito van Crooij (alle drie geblesseerd), Younes Namli (vertrokken), Stanley Elbers (reserve) en Gustavo Hamer.

Tien goals

Thy, die PEC Zwolle in de winterstop van het vorige seizoen kwam versterken, maakte in zijn eerste halfjaar in het blauw-witte shirt negen goals. Dit seizoen staat de teller na twee duels op één. Tegen Willem II, twee weken geleden, zorgde de Duitser voor de openingstreffer. De wedstrijd ging wel verloren (1-3).