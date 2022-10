Lennart Thy het goudhaantje bij 3-2 winst. ‘Een beetje spanning is wel oké, als je hem maar wint’

MET VIDEOLennart Thy was vrijdagavond de grote man bij de 3-2 overwinning van PEC Zwolle op Heracles. Met twee goals binnen drie minuten zette hij zijn ploeg in de eerste helft op rozen. Spannend werd het nog wel, maar na ruim honderd minuten voetballen trokken de Zwollenaren de overwinning over de streep. En dat is lekker, na drie wedstrijden zonder nederlaag.

,,Nee, ik voelde geen extra druk. We stonden tweede en dat staan we nu nog steeds”, antwoordt Thy op de vraag of hij voorafgaand aan de wedstrijd nog extra druk voelde. ,,We hebben een positieve spelersgroep.” Met het feit dat de achterstand op Heracles acht punten was geweest bij een nederlaag, lijkt de spits zich niet beziggehouden te hebben. Maar blij is de Duitser uiteraard wel. ,,Het is als spits natuurlijk lekker als je scoort en wint.”

Kansen afmaken

Wat de Blauwvingers vandaag anders deden dan de afgelopen weken? ,,We maakten onze kansen nu wel af. Ook waren we scherp achterin, we hebben tot de 3-1 niets weggegeven.” En hoewel de Zwollenaren in de eerste helft inderdaad uiterst effectief waren met drie goals uit vijf doelpogingen, lieten ze tevens na de wedstrijd eerder op slot te gooien. ,,We hadden inderdaad de 4-1 of 5-1 moeten maken, maar een beetje spanning is ook wel oké”, lacht Thy. ,,Als je hem maar wint.”

Toch had het scenario van de 5-1 de voorkeur van de man van de wedstrijd. ,,Als je in de laatste minuut de winnende scoort, is dat lekker. Maar nog twintig minuten moeten vechten, zoals nu, is dat niet. Dan maar minder spanning.”

Volledig scherm Lennart Thy viert de 2-0 tegen Heracles met zijn landgenoot Luis Görlicht. © Pro Shots / Niels Boersema