Leonie Vliek gaat PEC Zwolle Vrouwen inruilen voor FC Twente: ‘Ik wil de lat voor mijzelf hoger leggen’

Een opmerkelijke transfer voor Leonie Vliek. De verdedigster van PEC Zwolle stapt in de zomer over naar FC Twente en tekent een contract voor twee jaar.

Vliek (22) is een echte Zwolse, ze speelde bij Zwolsche Boys en Be Quick’28 voordat ze in 2016 bij PEC Zwolle belandde. Vanwege studie en werk bouwde ze onderweg een lange pauze in, sinds januari 2022 is ze weer een vaste waarde van PEC, dat met een jonge selectie goed presteert in de eredivisie.

De stap naar Enschede is een stap omhoog. FC Twente, van trainer Joran Pot, speelt met Ajax om het landskampioenschap. ,,Leonie Vliek is, ondanks haar nog jonge leeftijd, al jaren actief in de eredivisie en is op meerdere plaatsen inzetbaar. Onze verwachting is dat zij zich bij ons verder zal ontwikkelen’’, stelt technisch manager René Roord.

Vliek kijkt uit naar het avontuur. ,,Mijn doel is om nóg meer plezier te hebben op een hoger niveau, waarbij teamgenoten je veel uitdagen om te verbeteren. Ik heb ontzettend veel zin in deze uitdaging en om daarbij de lat voor mezelf ook hoger te leggen. FC Twente is een grote club en gaat Champions League spelen, dat is ook al een hele ervaring en het zou echt een droom zijn om dat nog te bereiken.’’

