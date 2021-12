Leonie Vliek heeft weer de kriebels en maakt rentree bij PEC Zwolle Vrouwen

De inmiddels 21-jarige rechtsback maakte eerder drie seizoenen (35 wedstrijden) deel uit van de hoofdmacht en gaat zich opnieuw wagen aan de combinatie van werk, studie en voetbal. Sinds deze week traint ze weer mee met de selectie van Joran Pot, die blij is met zijn herintreder. ,,We weten wat ze kan. Ze heeft gewoon heel veel kwaliteiten en een ongelooflijke drive”, zegt de trainer. ,,En ze is gewoon fit. Dat zie je aan alles.’’

,,We hebben uiteraard met haar doorgenomen wat ze allemaal heeft gedaan en dat is te zien. Ze heeft drie keer meegetraind en je ziet nu al dat ze waarschijnlijk iets gaat toevoegen aan onze groep.”

Combinatie

Vliek zei het voetbal vaarwel na het seizoen 2019/2020, toen ze een baan had gekregen bij Isala. De combinatie met haar studie in Groningen was daardoor te zwaar geworden, maar anderhalf jaar later gaan de kicksen weer uit het vet. ,,Ik heb een goed gesprek gehad bij Isala en een goed gesprek bij PEC en ik dacht: ‘ja, dat kan.’ We gaan het proberen tot en met mei”, zegt Vliek, die het profvoetbal nooit helemaal heeft losgelaten. ,,Ik ging het toch wel missen. Ik heb wel wat andere sporten geprobeerd, maar dat was het ook niet helemaal. Voetbal heb ik altijd met heel veel plezier gedaan. Het voelt dus heel goed om terug te zijn.”

De Zwolse dook dit seizoen op in de WRZV-hallen bij Exstudiantes en was een enorme aanwinst voor dat team in de eredivisie zaalvoetbal. Door haar terugkeer bij PEC zit die carrière er na een paar wedstrijden al weer op.