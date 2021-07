Leuk die minuten in een oefenwedstrijd, maar Daijiro Chirino werkt toe naar zijn echte debuut bij PEC Zwolle

Chirino is een van de jongelingen in de selectie van PEC Zwolle die de voorbereiding mee mag maken. Enerzijds omdat de selectie nog niet helemaal compleet is, anderzijds omdat talenten kansen krijgen bij de nieuwe hoofdtrainer Art Langeler. Dat speelt zeker mee in het geval van Chirino, de rechtsback die weet dat eerste keus Sai van Wermeskerken vanwege een blessure nog maanden aan de kant staat. Hij is vooral in de slag met Destan Bajselmani.