Leven na PEC Zwolle: Italiaanse reus Scamacca vindt onderdak bij Ascoli

Ook oud-spelers van PEC Zwolle benutten deze transferzomer om hun heil elders te zoeken. Als speler of in een andere functie in de voetballerij.

Gianluca Scamacca

Een half jaartje slechts speelde de grote Italiaan op huurbasis bij PEC Zwolle. Zijn tweede Nederlandse avontuur - Scamacca voetbalde ook in de jeugd van PSV - werd geen succes. In de winterstop keerde hij samen met Alessandro Tripaldelli terug naar Italië. Zijn club Sassuolo verhuurt de spits nu voor de derde keer: na Cremonese en PEC Zwolle gaat nu Ascoli het proberen.

Alexander Bannink

Eigenlijk kon Alexander Bannink maar na één club verkassen toen de middenvelder en zijn club FC Emmen op elkaar uitgekeken bleken: Go Ahead Eagles. Waarom? Nou, dat is namelijk de enige profclub uit het verre oosten die op het CV van de Oldenzaler ontbrak. Bannink (29) doorliep de jeugdtak van FC Twente, werd verhuurd aan Heracles en streek in de zoektocht naar speeltijd na Enschede en Almelo in 2011 neer in Zwolle. Nadat Bannink kampioen werd in de Overijsselse hoofdstad, verkaste hij naar FC Emmen. Drie jaar later vond hij zich terug in Doetinchem bij De Graafschap. In 2017 bewandelde Bannink de omgekeerde route. Bannink vond het na de promotie en handhaving tijd verder te kijken en kwam daarbij uit bij de enige club uit Overijssel waarvoor hij nog niet actief was. ‘Chef Oost-Nederland’ tekende voor een jaar, met een optie op een tweede seizoen, in Deventer bij Go Ahead Eagles.

Volledig scherm Alexander Bannink (rechts). © Erik Pasman

Yanic Wildschut

Wie kent hem nog, de snelle vleugelspeler? Speelde in zijn jonge jaren een seizoen bij PEC (2010/2011), dat destijds nog niet promoveerde. Maar de snelle Wildschut viel op en rende een mooie loopbaan bij elkaar, met name in Engeland bij Middlesbrough en Norwich City. Inmiddels is Wildschut (27) ervaren, en getransfereerd naar Maccabi Haifa, de vorige club van Etiënne Reijnen. Het betekent ook Europees voetbal, Maccabi speelt deze week in de Europa League tegen Mura uit Slowakije.

Volledig scherm Yanic Wildschut is na vijf jaar in Engeland verkast naar Israël. © Getty Images

Bart van Hintum

De gewezen linkerverdediger van PEC Zwolle kwam met Heracles niet tot een akkoord over een nieuw contract. Maar de Brabander (32) kan nog zeker twee seizoenen vooruit in de eredivisie. Van Hintum speelt de komende periode voor FC Groningen, dat na de terugkeer van huurling Tim Handwerker naar FC Köln nog wel een ervaren linksback kon gebruiken.

Volledig scherm Bart van Hintum kan na twee jaar bij Heracles zijn loopbaan vervolgen bij FC Groningen. © BSR Agency

Sheraldo Becker

Weinig mensen zullen na het vertrek van Becker uit Zwolle (2016) hebben gedacht dat de buitenspeler ooit nog eens in de Bundesliga zou spelen. Maar dat gaat wel gebeuren. Na een succesvol seizoen bij ADO Den Haag (zeven treffers, tien assists) heeft Becker voor vier jaar getekend bij Union Berlin, dat haar debuut gaat maken in de Bundesliga.

Volledig scherm Kevin Begois (rechts) als keeper van PEC Zwolle in actie tegen Ajax, Amin Younes scoort. © Pim Ras Fotografie

Kevin Begois

De vriendelijke Belgische doelman, die van 2013 tot 2017 in dienst was van PEC Zwolle, gaat aan de slag als keeperstrainer in de jeugdopleiding van PSV. Begois (37) zette na het afgelopen seizoen een punt achter zijn loopbaan. Begois speelde lange tijd in het zuiden van Nederland, maar sloot zijn carrière af in het hoge noorden, bij FC Groningen.

Terell Ondaan

Een fraai buitenlands avontuur voor de razendsnelle aanvaller, die bij PEC Zwolle niet uit de verf kwam en amper speelde. In de winterstop keerde Ondaan terug naar Telstar, waar hij opbloeide en een transfer naar Frankrijk verdiende.

Volledig scherm Terell Ondaan in het shirt van Telstar. © BSR Agency

Boy de Jong

Nooit was hij eerste keeper van PEC Zwolle, spelen deed hij vooral in de beloften. Toch kende De Jong een opvallende loopbaan na zijn tijd in de Overijsselse hoofdstad. De keeper kwam via Telstar bij de Belgische profclub Anderlecht terecht, waar hij louter bankzitter was. Nu gaat hij voor zijn kans in Zuid-Afrika. Bij Stellenbosch FC, dat afgelopen seizoen promoveerde naar het hoogste niveau.

Steven Pereira

Santa Clara, Portugal. Dat wordt de nieuwe bestemming van Pereira, die overkomt van CSKA Sofia. De Kaapverdiaanse centrale verdediger stond van 2013 tot 2015 onder contract bij PEC Zwolle, maar speelde weinig wedstrijden in de hoofdmacht.

Rochdi Achenteh en Furdjel Narsingh

FC Ararat-Armenia heeft komend seizoen de beschikking over de twee ex-spelers van PEC Zwolle. Achenteh en Narsingh, die beiden van 2011 tot 2014 het shirt van de Zwollenaren droegen, tekenen voor het eerst een verbintenis bij een buitenlandse club.

Volledig scherm Furdjel Narsingh (rechts) gaat naar Armenië. © BSR / SOCCRATES

Maikel van der Werff

In het spoor van technisch directeur Gerard Nijkamp gaat Van der Werff een avontuur aan in de Verenigde Staten. De transfervrije verdediger, die in 2014 met PEC de bekerfinale won, tekent voor tweeënhalf jaar bij FC Cincinatti in de Major League Soccer. Vitesse verlengde afgelopen voorjaar zijn contract niet.

