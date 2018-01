Ligeon met PEC op trainingskamp

Mauro Almeida: Ik had Zwolle nooit moeten verlaten

27 december Mauro Almeida (35) was vorige maand voor het eerst terug in Nederland en de Portugese verdediger bracht meteen een bezoek aan zijn voormalig voetbalclub PEC Zwolle. De Stentor slalomde met Almeida door een bewogen loopbaan, langs exotische bestemmingen naar de dag dat hij per toeval bij FC Zwolle belandde. ,,In Angola stonden we met alle spelers in het vliegtuig om een lijk heen.”