Ligeon vervangt geschorste Ehizibue bij PEC Zwolle

PEC in cijfers: Saymak overtreft Menig, dribbelkoning Namli en Boer slikt vierde vrije trap

5 maart Met negen succesvolle dribbels was Younes Namli tegen VVV de beste pingelaar van PEC Zwolle sinds de promotie in 2012. Scoren lukt de rechtsbuiten niet. Mustafa Saymak wel. Voor de tiende keer was de clubtopscorer dit seizoen trefzeker. Net als bij zijn voorgaande negen treffers sloeg hij in de tweede helft toe.