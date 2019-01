Lim-Duan in Stiften: ‘Oliebollenbakker’ van Everse, kleine grote lieveling van PEC en Feyenoord-fan

Johan Inan en Dennis Arentsen, die respectievelijk PEC en Go Ahead Eagles schaduwen, blikken in Stiften tweewekelijks en beurtelings vooruit op een wedstrijd met een oude bekende. Tussen de vragen door geven de clubwatchers de gasten de kans hun traptechniek en voorspellende gaven te etaleren.

Bijnaam

In de eerste Zwolse aflevering vertelt Dominggus Lim-Duan over hoe trainer Jan Everse hem de bijnaam oliebollenbakker bezorgde. Ook blikt hij terug op zijn hoogtepunten. ,,Met Excelsior won ik hier met 0-5. De supporters van PEC gingen massaal staan en klappen voor me. Ik ben dan klein, maar mijn medespelers zeiden later dat ze zich erover verbaasd hadden hoe groot ik hier in Zwolle was.”