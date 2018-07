Linksbuiten Benschop en begeerde Israelsson helpen Jong PEC langs Cambuur

Zo verdedigde Mickey van der Hart het Zwolse doel en namen Sepp van den Berg en Ruben Ligeon plaats in de defensie. Ook de Franse stagiair Marc Olivier Doue had een basisplaats. Erik Bakker stond met Jarni Koorman op het middenveld geposteerd, terwijl Terell Ondaan, Rogier Benschop en Erik Israelsson het aanvalstrio vormden.

Israelsson

De laatste twee waren na rust trefzeker en hielpen de ploeg van coach Mark Looms zo aan een 2-0 oefenzege op de leeftijdsgenoten van Cambuur. Benschop, die door hoofdtrainer Van 't Schip vooral als linksback wordt gebruikt, scoorde tegen de Friezen als vleugelspits. Voor de begeerde Israelsson was het wellicht zijn laatste treffer in dienst van PEC. De Zweed, die weinig aanspraak maakt op speeltijd in de hoofdmacht, wordt begeerd door meerdere clubs.