LIVE: 5-0... Nachtmerrie voor PEC Zwolle in Alkmaar

Philippe Sandler debuteert in wedstrijd­se­lec­tie Manchester City

20:30 Philippe Sandler is dichtbij zijn eerste speelminuten voor Manchester City. De talentvolle verdediger die afgelopen zomer werd overgenomen van PEC Zwolle is door trainer Pep Guardiola opgenomen in de wedstrijdselectie voor het League Cup-duel met Leicester City.