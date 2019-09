LIVE | ‘Alle ballen op Reza’, zingen de fans van PEC Zwolle luidkeels

VROUWENVOETBAL PEC Zwolle Vrouwen verspeelt de winst in Alkmaar

20 september PEC Zwolle Vrouwen zat vrijdagavond lang in een zetel in Alkmaar. Maar de 0-2 voorsprong werd in de laatste vijf minuten te grabbel gegooid: 2-2. Na vier competitieduels heeft het team van Joran Pot slechts één schamel puntje verzameld.