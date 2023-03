LIVE | Basisplaats voor Van Hintum, Taha en Velios bij PEC Zwolle in thuiswedstrijd tegen NAC Breda

Update Strijd om ledreclame bij PEC Zwolle voor de rechter: ‘We voelden ons onder druk gezet’

Wel of geen akkoord? Dat was donderdagochtend de vraag tijdens de rechtszaak die Sports Exposure had aangespannen tegen PEC Zwolle. Het bedrijf verzorgt al jaren een deel van de ledreclame rond het veld van de voetbalclub, maar de eerstedivisionist wil onder het contract uit en aast op een betere deal voor de eredivisie, waarin PEC volgend seizoen vermoedelijk speelt. Die betere deal lijkt er nu te komen, bleek in de rechtbank in Zwolle.