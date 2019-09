LIVE | Basisplaatsen voor Lachman en Ghoochannejhad tegen PSV

PEC-coach Stegeman onder de indruk van PSV: ‘Aanval neigt naar Europese top’

27 september ,,Erik ten Hag had het vorige week over vier cowboys. Ik noem het gewoon vier verschrikkelijk goede spelers.” Net als vele anderen is PEC Zwolle-trainer John Stegeman onder de indruk van de aanval van PSV, komende zondag (14.30 uur) de tegenstander.