LIVE | Basisplaatsen voor PEC-spelers Lam, Johnsen en Huiberts in Zeeland

liveDe provincie Zeeland, er zijn dagen dat PEC Zwolle er niet naartoe hoeft. Op deze avond wel. In de eerste ronde van de KNVB-beker is derdedivisionist HSV Hoek de tegenstander van de zwalkende eredivisionist. De wedstrijd begint om 19.45 uur en is hier live te volgen.