LIVE | Behoudt PEC Zwolle tweede plaats na thuiswedstrijd tegen MVV Maastricht?

Het scoren lukt PEC Zwolle tegen Heracles opeens wel: ‘Verschil met eerdere wedstrij­den’

PEC Zwolle scoorde vrijdagavond in tien minuten tijd drie keer en besliste daarmee de wedstrijd tegen koploper Heracles (3-2). Waar het scoren in de afgelopen duels moeizaam ging, was in die fase elke kans een doelpunt. Zo bleven de punten na een zinderende slotfase in Zwolle. ,,Winnen in een thuisduel was even geleden en dat maakt het extra lekker.”

16 oktober