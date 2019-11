LIVE | Bel Hassani verdubbelt voorsprong, 10 tegen 10 in Zwolle

video Over grasmaaien in Zwolle en bijna neerstor­ten in Kameroen: boek vol verhalen over PEC Zwolle

11:01 ,,Krantenknipsels in een plakboek en daarna in een doos op zolder. Daar kijk je nauwelijks meer naar. Zo'n boek ligt in de huiskamer. Dat ga je met een biertje erbij lekker lezen.’’ Peter van der Hengst (60) is eeuwig eredivisietopscorer van PEC Zwolle en hoofdpersoon in een van de veertig verhalen in het boek PEC Man 2. Talloze herinneringen aan mooie en minder mooie tijden van de Zwolse voetbalclub.