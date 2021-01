LIVE | Belangrijk duel in Zwolle: nummer 12 PEC ontvangt nummer 13 Fortuna Sittard

Een eerlijk compliment voor de valse spits van PEC: vanaf de bank ziet Reza wat Pelle flikt tegen AZ

10 januari Niet Reza Ghoochannejhad of Eliano Reijnders, maar Pelle Clement stond zaterdag in de punt van de aanval bij PEC Zwolle. Als valse spits had de Amsterdammer, in pas zijn tweede basisplaats van het seizoen, een beslissende rol tegen AZ: 1-1.