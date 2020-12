LIVE | Boekt PEC Zwolle in Den Haag op de valreep de eerste uitoverwinning van 2020?

Drukke avond voor Zetterer in de Arena: Duitse keeper van PEC verrichtte negen reddingen

13 december Voor het eerst sinds 23 februari kwam PEC Zwolle niet tot scoren in een uitwedstrijd in de eredivisie. Bovendien was de 4-0 bij Ajax het elfde opeenvolgende duel op vreemde bodem dat niet in winst werd afgesloten. Zo wacht PEC nog altijd op de eerste uitzege van 2020.