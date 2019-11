LIVE | Bram van Polen maakt zijn rentree bij PEC Zwolle: basisplaats in oefenduel met FC Köln

pec zwolle Sneltrein Kingsley ‘Easy’ Ehizibue lacht volop in Keulen (maar er is ook kritiek)

13 november Met zijn stralende lach betovert Kingsley Ehizibue ook de supporters van 1. FC Köln, de club waarmee hij donderdagmiddag achter gesloten deuren een oefenwedstrijd speelt tegen zijn oude werkgever PEC Zwolle. Maar het is niet alleen maar lachen geblazen voor de 24-jarige verdediger. ,,Of hij het gaat redden in de Bundesliga? Ik weet het niet zeker.”