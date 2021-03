LIVE | Clement voor geschorste Huiberts bij eredivisiedebuut PEC-coach Konterman

Hoe Bayern München één van de belangrijk­ste schakels van PEC Zwolle vormde

13 februari Ook al heeft Rico Strieder, de 28-jarige verdedigende middenvelder van PEC Zwolle, maar één wedstrijd in het eerste van Bayern München gespeeld, zijn tijd in Beieren heeft hem wel gevormd tot de voetballer die hij nu is. Een gesprek over knokken, incasseren en Arjen Robben, met wie hij zaterdag tegen FC Groningen graag zijn shirtje had willen ruilen.