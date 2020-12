LIVE | Dubbele wissel bij PEC Zwolle, dat aan de tweede helft begint tegen Ajax

LIVEBLOGIn zeven dagen tijd werkt PEC Zwolle drie wedstrijden af. Te beginnen vanavond in Amsterdam, waar koploper Ajax - deze week uitgeschakeld in de Champions League - de tegenstander is. De aftrap is om 20.00 uur en het duel is hier live te volgen!