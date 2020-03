LIVE | En daar zijn de moeilijkheden voor PEC: Fortuna komt op voorsprong

Kan PEC-spits Van Duinen weer eens beslissend worden in een uitduel én op natuurgras?

11:19 Mike van Duinen smacht naar een beslissende rol in een uitwedstrijd van PEC. De aanvaller is vooralsnog alleen in thuisduels belangrijk met goals. Zo scoorde hij in Zwolle tegen FC Utrecht en Feyenoord, maar blijft zijn inbreng buiten de stad beperkt.