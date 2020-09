LIVE | Feyenoorder Berghuis doet PEC Zwolle pijn met snel doelpunt

VROUWENVOETBAL PEC Zwolle Vrouwen schrijven geschiede­nis met zege op eerste speeldag

6 september Voor het derde keer in het bestaan van de PEC Zwolle Vrouwen sinds 2010, werd het eredivisieseizoen in eigen huis geopend tegen ADO Den Haag. In september 2011 ging het gruwelijk mis (0-8), vorig jaar werd het 2-4. Maar zondag, op het hoofdveld van Be Quick’28, bleef de winst dan toch in Zwolle: 1-0.