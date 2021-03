LIVE | Gaat Ajax na rust spelers sparen? En wat kan PEC nog?

Ajax verslaan, dat is PEC Zwolle in de competitie al een poosje niet meer gelukt. De laatste keer: september 1988, toen het gros van de huidige spelersgroep nog niet was geboren. De ploeg van trainer Bert Konterman doet vanmiddag een nieuwe poging om de Amsterdammers te vloeren. De wedstrijd in Zwolle begint om 16.45 uur en is hier live te volgen!