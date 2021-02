LIVE | Gelijkmaker voor PEC: Van Polen verlengt de bal na een vrije trap van Manuel

Willem II is voor PEC de ideale tegenstan­der om de nare smaak van zaterdag weg te spoe­len

21 januari PEC Zwolle wil morgen tegen Willem II (20.00 uur) de vieze smaak wegspoelen die het overhield aan de collectieve wanprestatie van afgelopen zaterdag tegen Fortuna Sittard (0-2). En dat kan ook, meent PEC-trainer John Stegeman. ,,In de heenwedstrijd hadden we ze al in een nekklem.”