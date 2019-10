LIVE | Ghoochannejhad en Clement brengen PEC Zwolle heel dicht bij broodnodige driepunter

CRISIS BIJ PEC Stegeman na vijf jaar onder vuur als trainer: ‘Ik krijg ook PEC aan het draaien, honderd procent zeker’

19 oktober John Stegeman zat als trainer vijf jaar stevig in het zadel bij Heracles en Go Ahead Eagles. PEC Zwolle, dat zondag (12.15 uur) ADO Den Haag ontvangt voor een heuse kelderkraker, krijgt de Epenaar in een kwart seizoen nog niet aan de praat. Een monoloog van een omstreden coach, die overtuigd is van een goede afloop.