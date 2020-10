LIVE | Ghoochannejhad mist vanaf elf meter en verzuimt PEC terug in de wedstrijd te brengen

Bij PEC Zwolle is het nu vooral op het middenveld dringen geblazen

7 oktober De transfermarkt is gesloten. PEC Zwolle weet tot en met de volgende transferperiode in januari waar het aan toe is. Trainer John Stegeman werkt het eerste deel van het seizoen af met 23 contractspelers. Op de vleugels is het aantal opties bescheiden, verder is de groep behoorlijk breed.