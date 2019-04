LIVE: Heeft PEC aan een half uur genoeg om een nederlaag te voorkomen?

STIFTEN Stiften met Harry Decheiver: talent en levensge­nie­ter raast in sneltrein­vaart van Deventer naar Tokio en weer terug

25 april Vanaf de Brinkgeverweg onder de rook van De Adelaarshorst beklom Harry Decheiver de mondiale voetballader. Via Deventer, Waalwijk, Heerenveen, Freiburg en Dortmund schopte de begaafde aanvaller het tot de wereldbeker in Tokio en de Champions League in München en Madrid. Maar een slepende knieblessure en een gebroken voet doorkruisten de wonderschone voetbaldromen van Decheiver. ,,Nee, ik heb niet alles uit mijn carrière gehaald. Ik had achteraf bezien bij GA Eagles en RKC wel wat meer als een prof kunnen leven’’, zegt Decheiver in Stiften, de videorubriek van De Stentor.