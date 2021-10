LIVE | Heeft PEC Zwolle de smaak te pakken? De Graafschap komt op bezoek in de beker

PEC Zwolle hoopt de eerste eredivisiezege van het seizoen vanavond een vervolg te geven in het bekertoernooi. Eerstedivisionist De Graafschap, met onder anderen oude bekende Rick Dekker in de gelederen, komt naar Overijssel. De wedstrijd begint om 20.00 uur en is hier live te volgen.