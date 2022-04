LIVE | Het wordt tegen AZ alles of niet voor PEC, Zwollenaren moeten winnen om aansluiting te houden

GA Eag­les-goa­lie Noppert stapt rijker uit IJsselder­by: ‘Tien euro, 40 aanstekers en airpods’

Andries Noppert beleefde een IJsselderby uit zijn dromen. Voor de tweede keer de nul in de eredivisie, voor de tweede keer met Go Ahead Eagles te sterk in een seizoen voor PEC Zwolle en veel spullen om mee naar huis te nemen.

3 april