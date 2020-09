LIVE | Houdt PEC de voorsprong vast tegen de tien spelers van AZ?

Verboden te roken in halflege stadions bij aftrap betaald voetbal: dat wordt wennen voor de fans

28 augustus Het nieuwe betaaldvoetbalseizoen trapt vandaag af in een bijzondere setting. Strenge coronamaatregelen voor het beperkte aantal toeschouwers én een totaal rookverbod in het hele stadion. Hoe gaan PEC Zwolle en Go Ahead Eagles daarmee om?