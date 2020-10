LIVE | Huiberts ontbreekt bij PEC Zwolle, Saymak is zijn vervanger tegen RKC

update + video Freddy ziet vanuit hotelkamer PEC Zwolle toch live voetballen: ‘Een soort skybox’

19 oktober Freddy Eikelboom is niet voor één gat te vangen. Geen publiek welkom op de tribunes bij PEC Zwolle? Dan huur je met je gezin toch gewoon een zichtkamer in stadionhotel Lumen. ,,Ongetwijfeld hebben we nu fans op een idee gebracht en krijgen we er concurrentie bij.’’