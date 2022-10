LIVE | Kan HHC Hardenberg in eigen huis stunten tegen PEC Zwolle?

HHC Hardenberg-PEC Zwolle is lieflijke burentwist, maar begint door maatrege­len meer op Feyenoord-Ajax te lijken: ‘Niet naïef zijn’

De kaartverkoop voor het bekerduel tussen HHC Hardenberg en PEC Zwolle is nog niet goed op gang, of de toegangsbewijzen voor uitsupporters zijn al uitverkocht. Zwollenaren worden op sportpark De Boshoek apart gezet, mogen niet vooraf het centrum in, zijn gedwongen met de auto te komen en strikt de adviezen ter plekke op te volgen. Gaat dat niet wat ver, voor zo’n lieflijke burentwist?

7 oktober