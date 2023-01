LIVE | Kan PEC Zwolle koploper Heracles Almelo verslaan in topduel?

Video PEC Zwolle pakt periodeti­tel na tumultueus duel tegen Almere City FC

PEC Zwolle heeft vrijdagavond in eigen huis met 3-2 gewonnen van Almere City FC. In een moeizame wedstrijd zorgde Tolis Vellios vlak voor tijd voor de beslissende treffer. Doordat Heracles Almelo in blessuretijd gelijkspeelde bij Jong AZ (1-1), pakte PEC de periodetitel.

7 januari