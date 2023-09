LIVE | Kan PEC Zwolle ook nu een goed resultaat neerzetten tegen Almere City?

Ryan Thomas worstelt (nog steeds) met fitheid bij PEC Zwolle: dit is er aan de hand

Hij hoopte dit jaar wel fit aan het seizoen te beginnen bij PEC Zwolle, maar de realiteit is anders voor Ryan Thomas (28). De speler met een grote blessuregeschiedenis moest de eerste twee wedstrijden van het seizoen aan zich voorbij laten gaan en is er tegen FC Utrecht ook niet bij. ,,Moeten hem in bescherming nemen.”