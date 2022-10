LIVE | Kansen missend PEC op de rand van dure nederlaag tegen belager MVV

PEC Zwolle kan de periodeti­tel pakken, maar hecht daar niet veel waarde aan: ‘We hebben maar één doel’

PEC kan vrijdagavond tegen FC Dordrecht de eersteperiodetitel, die recht geeft op deelname aan de nacompetitie, pakken. De ploeg is daarbij wel afhankelijk van Heracles Almelo, dat twee punten meer heeft. Voor de Zwollenaren is de periodetitel niet heel belangrijk. ,,We hopen op rechtstreekse promotie”, zegt Bram van Polen.

